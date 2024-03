Klimaaktivisten unterbrechen Rom-Marathon

Drei Aktivisten der Klimabewegung "Letzte Generation" haben beim Marathon in Rom am Sonntag für eine zehnminütige Unterbrechung gesorgt. Wie die Gruppe selbst mitteilte, blockierten die Demonstranten die Strecke etwa eine halbe Stunde nach dem Start, ehe sie von Polizeibeamten an den Straßenrand gezogen und auf eine Polizeiwache gebracht wurden.