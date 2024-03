Klosterhalfen verpasst in Paderborn Paris-Norm deutlich

Europameisterin Konstanze Klosterhalfen ist beim Osterlauf in Paderborn deutlich am Sieg und der angestrebten Olympia-Norm vorbeigerannt. Beim ältesten deutschen Straßenrennen kam die 27 Jahre alte Leverkusenerin über 10 km in 32:09 Minuten auf Platz drei und lag damit fast anderthalb Minuten über dem geforderten Paris-Richtwert.