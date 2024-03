Petros läuft beim Lissabon-Halbmarathon aufs Treppchen

Langstreckenläufer Amanal Petros (Berlin) ist beim Halbmarathon in Lissabon aufs Podest gelaufen. Der deutsche Rekordhalter über die Marathon- und Halbmarathondistanz lief nach 1:00:56 Stunde nur 20 Sekunden hinter Sieger Dinkalem Ayele aus Äthiopien als Dritter durchs Ziel und hakte damit die Norm für die EM in Rom (7. bis 12. Juni) ab. Platz zwei ging an den Kenianer Dominic Chemut Kiptarus.