Berliner Halbmarathon: Kejeta läuft auf Platz drei

Die deutsche Rekordhalterin Melat Kejeta ist beim Halbmarathon in Berlin auf das Podest gelaufen, hat aber den ersten deutschen Sieg in der Hauptstadt nach 15 Jahren verpasst. In 1:07:26 Minuten musste sich Kejeta (Kassel) den Äthiopierinnen Tekle Muluat (1:06:53) und Ftaw Zeray (1:07:22) geschlagen geben. Ihr deutscher Rekord liegt bei 1:05:18 Stunden.