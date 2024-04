Diskus-Beben! "Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist“

Doch neben Alekna hatte auch dessen Zimmernachbar, der deutsche Youngster Mika Sosna, im Rahmen des historischen Wettkampfs Grund zur Freude. Der 20 Jahre alte Hamburger erfüllte mit einem Wurf nah an die 69-Meter-Marke die Olympia-Norm und trug sich damit auch in die Geschichtsbücher ein: Er ist nun in Deutschland der Diskuswerfer mit der besten Weite in der Altersklasse U23. der alten Rekord stammte von Wolfgang Schmidt (68,80 Metern) sogar aus dem Jahr 1976.