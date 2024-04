Halbmarathon-Skandal in China? Afrikaner lassen Chinesen gewinnen

Beim größten Halbmarathon in Peking ist es offenbar nicht mit rechten Dingen zugegangen. Dem chinesischen Spitzenläufer He Jie wurde laut Video-Bildern und zahlreichen lokalen Medienberichten offenbar der Sieg „geschenkt“.

Ein Video zeigt die kenianischen Läufer Robert Keter und Willy Mnangat sowie den äthiopischen Läufer Dejene Hailu, die mit dem chinesischen Läufer He Jie in einer Gruppe laufen. Die Läufer aus Afrika sehen offenbar keinen Grund für ein sportliches Duell mit He Jie. Mit Handzeichen fordern sie sogar den Chinesen auf, nach vorne zu Laufen. Auch von Offiziellen wurden offenbar Anweisungen gegeben, dass der lokale Star als Sieger einlaufen muss.