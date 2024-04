Leichtathletik: Drama um Marathonläufer

Trauer in der Schweizer Leichtathletik um Adrian Lehmann. Der Marathonläufer ist vier Tage nach einem Herzinfarkt gestorben. Damit verliert das Land einen seiner besten Athleten in dieser Disziplin.

Schweizer Laufstar stirbt nach Herzinfarkt

Doch bei der Vorbereitung für seine Titelverteidigung erlitt er einen Herzinfarkt. Das teilte der Schweizer Verband am Donnerstag mit.

„Ädu (Spitzname von Lehmann, Anm. der Red.) konnte trotz bester medizinischer Versorgung leider nicht geholfen werden. Er hat uns am Samstagabend verlassen und ist für immer eingeschlafen“, teilen seine Angehörigen am Sonntag mit.

Die Familie bedankte sich für die vielen Nachrichten. „Die überwältigende Anteilnahme an seinem und unserem Schicksal ist für uns Ausdruck davon, dass er nebst seinem leidenschaftlichen und großartigen Einsatz als Sportler auch für seinen wunderbaren Charakter als Frohnatur geschätzt wurde“, schreiben die Angehörigen weiter. „Wir wünschen uns, dass er so in Erinnerung bleiben darf.“