Leichtathletik: Johnson sieht großes Doping-Problem

Der in Jamaika geborene kanadische Sprinter Ben Johnson machte sich in der Leichtathletik einen Namen, indem er bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul den 100-Meter-Lauf gewann. Drei Tage nach dem Rennen wurde Johnsons Urinprobe positiv auf das Steroid Stanozolol getestet . Ihm wurde die olympische Goldmedaille aberkannt und er erhielt eine dreijährige Sperre.

Obwohl Johnson in einer Zeit antrat, in der das Doping weit verbreitet war, glaubt der ehemalige Weltmeister, dass der Sport heute schmutziger ist als vor 30 Jahren.

In einem Interview mit Radio Jamaica sagte Johnson, er glaube, dass sich seit seiner Ära in der Leichtathletik bis heute nicht viel geändert habe und dass es ihn nicht überrasche, so viele Doping-Verstöße in der Sportart zu sehen. „Wenn es nicht darum ginge, dass mächtigere Nationen in ihrem eigenen Spiel besiegt werden, wäre Doping kein großes Thema“, meinte Johnson.