Mit Lückenkemper: Deutsche Staffeln kämpfen um Olympia

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper (27) führt das deutsche Team bei den anstehenden World Relays an - auf den Bahamas geht es dabei für die DLV-Staffeln um die Tickets für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August).

Insgesamt werden jeweils 16 Nationen in den Staffeln 4x100 und 4x400 m bei Frauen und Männern sowie die 4x400 m im Mixed in Paris am Start sein, die 14 erstplatzierten Teams bei den World Relays (4./5. Mai) sind qualifiziert.