Sensationscoup vor Olympia! Quereinsteiger blamiert Elite

Als Matthias Kyburz am vergangenen Sonntag das Aufwärmen vor dem Paris-Marathon beendet hatte, stand er gebannt an der Startlinie und gleichzeitig vor der wohl größten Herausforderung seines Lebens.

Der 34-Jährige ist weder in der Leichtathletik aktiv noch hatte er auch nur probeweise die 42,125 Kilometer bestritten. Dennoch wagte er sich an ein Projekt heran, das wohl nicht nur sein Trainer Victor Röthlin als „Mission Impossible“ bezeichnete: die Olympianorm zu unterbieten.

Wenn man so will, dann ging Kyburz in Paris fremd: Der Schweizer ist achtmaliger Weltmeister im Orientierungslauf, einer Sportart, die in Deutschland eher auf Achselzucken stößt, in Kyburz‘ Heimat aber durchaus populär ist.