100-m-Olympiasieger Jacobs vor EM noch ohne Top-Form

Beim Diamond-League-Meeting in Oslo verpasste der 29-Jährige die Schallmauer als Vierter in 10,03 Sekunden auch im vierten Anlauf der Saison. Mit Ausnahme eines Sieges bei einem unterklassigen Sportfest Mitte des Monats am EM-Schauplatz hat Jacobs, der sich in Norwegen dem südafrikanischen Sieger Akani Simbine (9,94 Sekunden) klar geschlagen geben musste, auch noch keinen Erfolg vorzuweisen.

Deutsches Quintett bleibt ohne Podestplatzierung

Das Quintett des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Oslo blieb ebenfalls ohne Podestplatzierung. Über 1500 m sorgte der Leipziger Robert Farken als Neunter in 3:32,20 Minuten für eine deutsche Jahresbestleistung, während der einheimische Star Jakob Ingebrigtsen bei seinem Sieg in 3:29,74 so schnell wie noch kein anderer Läufer in diesem Jahr war.