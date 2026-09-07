SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SID 07.09.2026 • 17:24 Uhr Die Olympiasiegerin sagt nach einem Frontalzusammenprall ihren Start bei den Ultimate Championships in Budapest ab. Ihre Saison ist damit beendet.

Die US-amerikanische Top-Weitspringerin Tara Davis-Woodhall verpasst nach ihrem Autounfall in der vergangenen Woche das Saisonfinale in Budapest.

Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin hatte bei dem Frontalzusammenstoß eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, ihren Start bei den Ultimate Championships in Ungarn (11. bis 13. September) sagte sie am Montag schweren Herzens ab.

Davis-Woodhall verkündet Saison-Aus 2026

„Nach reiflicher Überlegung gemeinsam mit meinem Team habe ich beschlossen, die Saison 2026 zu beenden. Das tut weh. Ich bin traurig, enttäuscht und einfach verletzt von all dem“, schrieb Davis-Woodhall bei Instagram. Die 27-Jährige liegt mit 7,20 m an der Spitze der Weltjahresbestenliste und galt als Favoritin auf die 150.000 Dollar Siegprämie beim neuen Prestige-Event des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletic.