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Trotz Rekordtempo: Agyekum verpasst Brüssel-Podium um Millimeter

Diamond League: Agyekum Vierter in Brüssel

Zum Abschluss hagelt es Meetingrekorde. Ein weiteres Event wartet aber noch in dieser Saison.
Bei der EM im Rampenlicht: Agyekum
Bei der EM im Rampenlicht: Agyekum
© AFP/SID/Paul ELLIS
SID
Zum Abschluss hagelt es Meetingrekorde. Ein weiteres Event wartet aber noch in dieser Saison.

Der EM-Zweite und deutsche Rekordhalter Emil Agyekum ist beim Schussakt der Diamond League nur um Millimeter am Podium vorbeigelaufen. Der Berliner wurde am Samstag in Brüssel über 400 m Hürden Vierter in 48,18 Sekunden, beim klaren Sieg des frisch gebackenen Weltrekordlers Alison dos Santos (46,70) war Agyekum zeitgleich mit dem drittplatzierten Matheus Lima (beide Brasilien). Über 3000 m Hindernis wurde der EM-Dritte Karl Bebendorf aus Dresden in 8:18,63 Minuten Neunter.

Werro läuft Meetingrekord über 800 m

800-m-Europameisterin Audrey Werro (Schweiz) siegte mit Meetingrekord von 1:54,75 Minuten haarscharf vor der Niederländerin Femke Broeders-Bol (Niederlande), die zunehmend erfolgreich den Umstieg von den 400 m Hürden auf die 800 m geschafft hat. Die erst 22-jährige Werro näherte sich zuletzt bereits dem ältesten olympischen Weltrekord (Jarmila Kratochvilova/1983/1:53,28) an. Masai Russell (USA), die über 100 m Hürden Ende August in Zürich in 12,09 Sekunden Weltrekord gelaufen war, siegte in Belgiens Hauptstadt ebenfalls mit Meetingrekord (12,20).

Speerwurf-Europameister Julian Weber war in Brüssel ebenso wenig am Start wie Hindernis-Champion Frederik Ruppert, der seine Saison bereits beendet hat. Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry hatte am Freitag den vierten Platz belegt, denselben Rang schaffte Diskuswurf-Vizeeuropameisterin Shanice Craft.

Preisgeld-Regen in der Diamond League

Beim Finale der Diamond League starteten die besten Athletinnen und Athleten der Saison. Insgesamt wurden 2,24 Millionen US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Jeder Sieger kassierte neben einem Diamanten als Trophäe 30.000, in den als Diamond League „Plus“ ausgewählten Disziplinen sogar 60.000 US-Dollar.

Am kommenden Wochenende klingt die Leichtathletik-Saison mit der Premiere der World Ultimate Championships in Budapest (11. bis 13. September) aus.

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