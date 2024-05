Diskus: Prüfer wirft sich in die Weltklasse

Diskuswerfer Clemens Prüfer (Potsdam) ist gut zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris nach einer phänomenalen Vorstellung in der Weltklasse angekommen. Der 26 Jahre alte Sportsoldat gewann am Mittwoch den deutschen Wurf Cup mit 69,09 m, es war der weiteste Wurf eines deutschen Athleten seit dem WM-Triumph von Robert Harting vor elf Jahren in Moskau (69,11 m).