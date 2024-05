Europäischer Gerichtshof: Semenya wird emotional

Emotionale Worte auf großer Bühne: Leichtathletik-Olympiasiegerin Caster Semenya (33) hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erneut für die Aufhebung der so genannten Testosteron-Regel des Weltverbandes World Athletics geworben.

"Ich hoffe, dass die Entscheidung des Gerichtshofs den Weg dafür ebnen wird, dass die Menschenrechte aller Sportlerinnen ein für alle Mal mit aller Kraft geschützt werden", sagte die Südafrikanerin am Mittwoch nach einer Anhörung in Straßburg: "Und dass sie alle jungen Frauen dazu inspiriert, sie selbst in ihrer ganzen Vielfalt zu sein und sich zu akzeptieren."