Götzis: Nowak mit Bestleistung zur EM-Norm

Tim Nowak hat beim traditionsreichen Mehrkampf-Meeting in Götzis/Österreich seinen Hausrekord verbessert und die Norm für die EM in Rom (7. bis 12. Juni) geknackt. Der 28-jährige Ulmer belegte beim Sieg von Zehnkampf-Olympiasieger Damian Warner (Kanada) und in Abwesenheit der deutschen Topstars Niklas Kaul und Leo Neugebauer als bester DLV-Starter mit 8282 Punkten den sechsten Platz.