Mit Zehnkampf-Titelverteidiger Niklas Kaul (Mainz) und Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) an der Spitze hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Donnerstag weitere Athleten für die EM in Rom (7. bis 12. Juni) nominiert. 5000-m-Europameisterin Klosterhalfen wird über die 10.000 m an der Start gehen und hofft, noch die Norm für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) knacken zu können. Das deutsche Team für Rom umfasst nun 29 Athletinnen und Athleten, nächste Woche soll das finale Aufgebot bekannt gegeben werden.