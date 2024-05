Lückenkemper knapp über der Elf-Sekunden-Grenze

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) nähert sich ihrer EM- und Olympia-Form, hat die Elf-Sekunden-Grenze aber knapp verpasst. Bei einem Meeting in Atlanta/Georgia kam die 27-Jährige, die in Florida lebt und trainiert, über 100m in 11,01 Sekunden als Vierte ins Ziel. Schneller war das US-Trio Aleia Hobbs (10,88), Tamara Clark (10,98) und Mikiah Brisco (11,00).

{ "placeholderType": "MREC" }

Für Lückenkemper, im Vorlauf 11,09 Sekunden schnell, war es das dritte Einzelmeeting der Saison. Zum Einstieg hatte sie Mitte April in Gainesville/Florida 11,22 Sekunden vorgelegt und sich in der vergangenen Woche in Clermont/Florida auf 11,06 Sekunden gesteigert. Ihre Bestzeit liegt bei 10,95 Sekunden.