Para-WM: Kugelstoßer Kappel holt wieder Gold

Kugelstoßer Niko Kappel hat bei den Weltmeisterschaften der Para-Leichtathleten im japanischen Kobe das dritte Gold für die deutsche Mannschaft gewonnen. Für den 29-Jährigen ist es nach einer siebenjährigen Durststrecke zugleich der dritte große Triumph nach seinem Sieg bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro und dem WM-Titel 2017 in London. Kappel, der seinen Weltrekord am 9. Mai auf 15,07 Meter verbessert hatte, stieß die Kugel im Wettbewerb der Klasse F41 im vierten Versuch auf die Siegerweite auf 14,23 Meter.