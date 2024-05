Para-WM: Marzillier als Vierter knapp am Podest vorbei

Die deutschen Para-Leichtathleten haben am siebten von neun WM-Wettkampftagen im japanischen Kobe eine weitere Medaille verpasst. Max Marzillier wurde in der Startklasse T13 über 400 m in 49,66 Sekunden Vierter, trotz zweitbester Zeit der Karriere fehlten 59 Hundertstel auf das erste Treppchen bei einem Großereignis. „Es hätte eine Bestleistung gebraucht, aber die war heute leider nicht drin“, sagte der sehbehinderte 22-Jährige.