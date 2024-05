Para-WM: Menje holt Silber über 5000 m

Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje hat die erste WM-Medaille für die deutschen Para-Leichtathletinnen im japanischen Kobe gewonnen und einen Slot für die Paralympics in Paris gesichert. Die 19-Jährige aus Mainz holte über 5000 m in der Startklasse T54 Silber hinter der Chinesin Tian Yajuan. Gold verpasste Menje nach einem taktischen Rennen in 11:04,88 Minuten um zwei Zehntelsekunden. Bronze ging an die Brasilianerin Aline dos Santos Rocha, nur das Trio war am Start.