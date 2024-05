Para-WM: Schäfer und Floors triumphieren zum Abschluss

Die deutschen Sprinter haben zum Abschluss der Para-WM in Kobe für zwei weitere Goldmedaillen gesorgt. Sechs Tage nach seinem Triumph im Weitsprung holte Leon Schäfer seinen ersten WM-Titel über 100 m und knackte in 12,03 Sekunden dabei auch den deutschen Rekord von Heinrich Popow. Paralympics-Sieger Johannes Floors lief über 400 m (47,49 Sekunden) zu seinem vierten WM-Gold in Folge, Lindy Ave jubelte über dieselbe Distanz (60,59 Sekunden) außerdem über die Silbermedaille sowie einen Quotenplatz für die Paralympics in Paris.