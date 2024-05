"Schon dramatisch": Sorgen um Klosterhalfen

Keine Form und (noch) keine Norm: Bundestrainerin Isabelle Baumann macht sich Sorgen um Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen (27). „Es ist schon dramatisch, wenn man eine Titelverteidigerin im Land hat und dann sehen muss, dass sie so kämpft“, sagte Baumann bei Sport1 über die 5000-m-Europameisterin, die in dieser Saison bisher nicht in Schwung kommt.