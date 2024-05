Speer-Europameister Weber mit starkem Saisoneinstieg

Speerwurf-Europameister Julian Weber hat bei seinem Saisoneinstieg in Dessau ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 29-jährige Mainzer warf beim Meeting in Sachsen-Anhalt im dritten Versuch 88,37 m und beendete den Wettkampf „extrem happy“ vorzeitig. Weber hatte zuletzt wegen einer Adduktorenzerrung pausiert, wähnte sich aber dennoch in der „besten Form“ seines Lebens.

Weber peilt bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom (7. bis 12. Juni) die erfolgreiche Titelverteidigung an. Bei den Olympischen Spielen in Paris (1. bis 11. August) ist eine Medaille sein Ziel. In Tokio 2021 war Weber Vierter geworden.