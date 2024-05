Speerwurf-Europameister Weber: "Beste Form meines Lebens"

Speerwurf-Europameister Julian Weber befindet sich nach eigener Aussage in der „besten Form“ seines Lebens - und peilt bei der EM in Rom die erfolgreiche Titelverteidigung an. „Ich bin so stark und fit wie noch nie“, sagte der Mainzer im Interview mit „sport.de“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Allerdings habe ihn in Vorbereitung auf die spektakuläre Saison mit den Europameisterschaften in Italien (7. bis 12. Juni) und den Olympischen Sommerspielen in Paris (1. bis 11. August) eine Adduktorenverletzung ausgebremst, doch am Freitag steigt der 29-Jährige in Dessau verspätet in die Freiluftsaison ein. "Trotz der Adduktorenzerrung habe ich ein gutes Gefühl, ich habe da serienweise 85 Meter und weiter geworfen. Das hat mir schon ein sehr gutes Gefühl gegeben", sagte Weber.

Weber will bei Olympia eine Medaille

Weber hatte bei der Heim-EM in München für einen von sieben deutschen Titeln gesorgt und will nun "um eine Medaille mitwerfen", sagte der Olympia-Vierte: "Die Konkurrenz ist natürlich sehr stark, wie ein Jakub Vadlejch oder Oliver Helander. Das wird bestimmt nicht einfach, aber klar will ich meinen Titel verteidigen. Ich freue mich extrem auf die EM in Rom, das ist ein Riesending."