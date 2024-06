5000: Ingebrigtsen holt drittes EM-Gold in Folge

Leichtathletik-Star Jakob Ingebrigtsen hat mit famosen Schlussspurt zum dritten Mal in Folge EM-Gold über 5000 m gewonnen. Der norwegische Wunderläufer triumphierte am Samstag in Rom (im LIVETICKER) in einem taktischen Rennen in 13:20,11 Minuten vor George Mills (Großbritannien/13:21,38) und Dominic Lobalu aus der Schweiz (13:21,61).