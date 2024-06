9,82: Sprinter Seville schlägt Lyles bei Olympia-Härtetest

Der jamaikanische Sprinter Oblique Seville hat rund zwei Monate vor den Olympischen Spielen seine Ambitionen auf Gold in Paris und die Nachfolge seines großen Landsmanns Usain Bolt unterstrichen.

Beim Meeting im heimischen Kingston lief der 23-Jährige über 100 m in 9,82 Sekunden eine Jahresweltbestzeit und besiegte Weltmeister Noah Lyles (USA/9,85).

Seville, 2023 WM-Dritter in der Staffel, könnte bei den Sommerspielen die olympische Sprinterkrone zurück nach Jamaika holen. 2008, 2012 und 2016 hatte Weltrekordler Bolt bei Olympia triumphiert. Nach dessen Rücktritt siegte 2021 in Tokio sensationell der Italiener Marcell Jacobs, der danach aber nicht mehr an diese Form anknüpfen konnte.