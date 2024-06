9,92 Sekunden: Hartmann läuft beste deutsche 100-m-Zeit

Der Kölner Joshua Hartmann ist im belgischen Heusden-Zolder die 100 m in 9,92 Sekunden gelaufen und damit so schnell wie nie zuvor ein deutscher Sprinter. Weil der Rückenwind mit 4,0 m/s allerdings deutlich zu stark war, fand das Rennen keinen Eintrag in die offiziellen Bestenlisten. Der deutsche Rekord steht somit weiter bei 10,01 Sekunden, aufgestellt am 29. Juli 2016 von Julian Reus in Mannheim.