Absage! Das Drama um Konstanze Klosterhalfen spitzt sich zu

Das Drama um die deutsche Top-Läuferin Konstanze Klosterhalfen im Olympia -Jahr spitzt sich zu: Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Sonntagnachmittag mitgeteilt hat, muss Klosterhalfen für die EM in Rom (7. bis 12. Juni) passen.

Bei Klosterhalfen, Halterin des deutschen Rekords über 5000 und 10.000 Meter, war ein Infekt diagnostiziert, der ihr Leistungsvermögen in den vergangenen Wochen und Monaten merklich verringert hatte. „Die Zeit reicht nicht mehr, um in der kommenden Woche in guter Form an der Startlinie zu stehen“, heißt es in der DLV-Mitteilung.