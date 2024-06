Rassismus-Eklat um deutschen Rekord-Sprinter

„Wir als DLV haben da schon seit jeher eine klare Haltung. Der DLV steht für Vielfalt. Die Nationalmannschaft ist ein ganz klares Abbild unserer Gesellschaft. Und wir haben dort auch eine ganz klare Null-Toleranz-Politik“, sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner am Sonntag zum Abschluss der deutschen Meisterschaften in Braunschweig.

DLV reagiert auf Rassismus-Eklat

Für "Rassismus, Hetze, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit" gebe es in der Leichtathletik als auch in der gesamten Gesellschaft keinen Platz. "Es sollte uns allen sehr stark zu denken geben, wenn wir so in dieser massiven Häufung Kommentare finden im Netz", sagte Bügner, der sich auch "persönlich angegriffen" fühlt und "überhaupt kein Verständnis dafür" hat, "dass das in unserer Zeit noch auftritt".