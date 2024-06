Auch Krafzik sagt EM-Start ab

Das deutsche Leichtathletik-Team muss für die am Freitag beginnende EM in Rom die nächste prominente Absage verkraften: 400-Meter-Hürden-Läuferin Carolina Krafzik (Sindelfingen) kann wegen einer Entzündung im Fuß nicht starten. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag bekannt. Zuletzt hatte bereits 5000-m-Titelverteidigerin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) ihren Startverzicht erklärt.