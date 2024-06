Battocletti folgt auf Klosterhalfen - Klein Sechste

Nadia Battocletti löst Konstanze Klosterhalfen als Europameisterin über 5000 m ab. Hanna Klein schafft es in die Top Ten.

Nadia Battocletti hat Konstanze Klosterhalfen als Europameisterin über 5000 m abgelöst. Die Italienerin triumphierte bei ihrer Heim-EM in Rom in Abwesenheit der Leverkusener Titelverteidigerin in Meisterschaftsrekord von 14:35,29 Minuten vor der Norwegerin Karoline Bjerkeli Grövdal (14:38,62) und Marta Garcia aus Spanien (14:44,04). Hanna Klein (Tübingen), Hallen-Europameisterin über 3000 m, fiel drei Runden vor Schluss aus der Spitzengruppe und wurde Sechste (14:58,28).