Bester in der Quali: Weber erst wacklig, dann souverän

Er geht als Favorit in den EM-Wettkampf. In der Speerwurf-Qualifikation muss Julian Weber aber kurzzeitig zittern.

Speerwurf-Europameister Julian Weber hat die erste Hürde seiner Mission Titelverteidigung bei der EM in Rom nach kurzzeitigen Schwierigkeiten gemeistert. Der Mainzer erzielte am Dienstag im dritten Versuch 85,01 m und qualifizierte sich damit als Bester der zwölf Finalisten für die Entscheidung am Mittwochabend (20.28 Uhr).

Weber führt Bestenliste an

Weber war in starker Form nach Italien gereist. Bei seinem Saisoneinstieg hatte sich der 29-Jährige in Dessau in 88,37 m an die Spitze der europäischen Bestenliste gesetzt. Bereits zuvor hatte er sich im sport.de-Interview in der „besten Form“ seines Lebens gewähnt: „Ich bin so stark und fit wie noch nie.“