Leichtathletik: Deutscher Meister Janssen wird Fünfter

Die deutschen Diskuswerfer haben in einem packenden Finale bei der Leichtathletik-EM in Rom die Medaillenränge verfehlt. Beim Triumph des Slowenen Kristjan Ceh kam der deutsche Meister Henrik Janssen (Magdeburg) als bester der drei DLV-Starter auf den fünften Platz - genau zwei Meter fehlten Janssen zu Bronze.

Alekna, der 2022 als 19-Jähriger bereits in München triumphiert hatte, war als Favorit in den Wettbewerb gegangen, nachdem er im April in Oklahoma bei perfekten Bedingungen den Uralt-Weltrekord von Jürgen Schult (74,08) auf 74,35 m verbessert hatte. In Rom fand Alekna aber nicht in den Wettkampf.