Der Zeitplan der Leichtathletik-EM 2024 in Rom

Das deutsche Leichtathletik-Team kämpft vom 7. bis 12. Juni bei den Europameisterschaften in Rom um Titel, Medaillen und persönliche Bestleistungen. Wann die jeweiligen Vorrunden und die 47 Entscheidungen stattfinden, erfahren Sie hier.

Knapp acht Wochen vor den Olympischen Sommerspielen küren Europas Leichtathletinnen und Leichtathleten in Rom zum insgesamt 26. Mal ihre besten. Die italienische Hauptstadt ist nach 1974 zum zweiten Mal Austragungsort einer Leichtathletik-EM. In 47 Entscheidungen werden vom 7. bis 12. Juni Medaillen vergeben.

Wer sind die größten deutschen Hoffnungsträger?

Vier von fünf Einzel-Europameistern um Sprint-Königin Gina Lückenkemper von München sind am Start. Darüber hinaus will Olympiasiegerin Malaika Mihambo in Rom zurück auf den europäischen Weitsprung-Thron. Auch im Speerwurf der Männer, wo Europameister Julian Weber erneut eine Medaille anstrebt, und im Zehnkampf mit Titelverteidiger Niklas Kaul besitzt Deutschland gute Chancen auf Edelmetall. Dasselbe gilt für die Frauen im Diskuswurf, über die 3000 m Hindernis mit Gesa Felicitas Krause und im Kugelstoßen durch Yemisi Ogunleye.