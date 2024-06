Diamond League in Stockholm: Farken-Sieg über 1500 m

Beflügelt von seiner erfüllten Olympia-Norm ist der Leipziger Robert Farken beim Diamond-League-Meeting in Stockholm zum Sieg über 1500 m gelaufen. Drei Tage nach Unterbietung der Paris-Richtzeit in Oslo (3:32,20 Minuten) blieben die Uhren für den 26-Jährigen am Sonntag nach 3:33,53 stehen. Hochspringerin Imke Onnen (Hannover) sorgte weniger als eine Woche vor Beginn der EM in Rom (7. bis 12. Juni) mit 1,96 m beim Sieg der ukrainischen Weltmeisterin Jaroslawa Mahuschich (2,00 m) auf Rang für eine weitere Podiumsplatzierung für die deutschen Aktiven in der schwedischen Hauptstadt.