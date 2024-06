"Warum wirft sie überhaupt noch?“ - Star-Athletin lässt schwere Zeit hinter sich

Blickte man Christin Hussong am Dienstagabend nach ihrem Speerwurf-Wettkampf bei der Leichtathletik-EM in Rom ins Gesicht, wäre man nicht auf die Idee gekommen, dass sie gerade knapp eine Medaille verpasst hatte .

„Es waren wirklich harte Jahre“

Christin Hussong: Vierter Platz klingt erstmal richtig blöd, vor allem wie der Wettkampf gelaufen ist. Aber es war eine deutliche Saisonbestleistung und ich habe mal wieder so richtig ein Ausrufezeichen gesetzt. Natürlich kann man sagen: ‚Wer wird gern Vierter?‘ Aber für mich fühlt es sich tatsächlich an wie eine Medaille an, weil die letzten zwei Jahre unglaublich hart waren. Das war jetzt mein erster internationaler Höhepunkt seit Tokio (Olympische Spiele 2021, d.R.). Von daher bin ich einfach sehr, sehr stolz, dass ich heute gezeigt habe, dass ich noch dazugehöre. Ich habe an mir gezweifelt, von außen wurde auch gesagt: ‚Warum wirft sie überhaupt noch, die gehört gar nicht mehr dazu!‘ Und es waren wirklich harte Jahre, aber umso schöner ist es jetzt hier zu stehen.