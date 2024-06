Diskus-Frust in Rom: "Enttäuscht von meiner Unfähigkeit"

Die Pleite von Rom wirkte bei Deutschlands Diskuswerferinnen nach. "Ich werde noch eine Weile den Kopf schütteln. Ich bin einfach enttäuscht von meiner Leistung, meiner Unfähigkeit", sagte Shanice Craft nach der Entscheidung bei der Leichtathletik-EM in Italien. Als eine von drei ernstzunehmenden deutschen Medaillenkandidatinnen war die gebürtige Mannheimerin in den Wettkampf gegangen, doch abliefern konnte am Samstagabend im Stadio Olimpico kein Teil des DLV-Trios.

Besonders bitter für die Rom-Starterinnen: Eine Platzierung in den Top 4 hätte der besten DLV-Werferin im engen nationalen Rennen um die Olympia-Startplätze das Ticket für Paris bereits gesichert. Neben dem Trio mischt auch Kristin Pudenz, die in Rom fehlende Olympia-Zweite aus Potsdam, im Kampf um die Teilnahme an den Sommerspielen in Frankreich mit. Da es nur drei Startplätze gibt, ist sicher, dass eine DLV-Athletin leer ausgehen wird. Ein seltenes Luxusproblem für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV).