Diskus-Trio ohne Medaille - siebter EM-Titel für Elkasevic

Die deutschen Diskuswerferinnen haben bei der Leichtathletik -EM in Rom (im LIVETICKER) nicht wie erhofft in die Medaillenvergabe eingreifen können. Claudine Vita (Neubrandenburg) landete beim erneuten Triumph der kroatischen Seriensiegerin Sandra Elkasevic als beste Deutsche mit 62,65 m auf dem sechsten Rang. Shanice Craft (Halle) wurde Siebte (61,73).

Zum Podium fehlten Vita, vor zwei Jahren in München noch Dritte, am Ende rund zwei Meter. Die zweimalige Olympiasiegerin Elkasevic, die unter dem Namen Perkovic geboren wurde, holte mit 67,04 m ihren siebten (!) EM-Titel in Serie - eine solche Serie hat noch keine Athletin und kein Athlet auf europäischer Ebene hingelegt.