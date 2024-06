Drama-Bronze für ukrainische Geherin "für das ganze Land"

"Natürlich war ich auf dem letzten Kilometer und den letzten Metern müde, aber ich wollte diese Medaille unbedingt für mein Land gewinnen", sagte Oljanowska, die am Ende zeitgleich mit Garcia-Caro in 1:28,48 Stunden die Ziellinie überquerte: "Das Wichtigste ist, dass ich meiner Mutter, meinem Vater und der ganzen Ukraine ein großes Dankeschön sagen muss. Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich."

Ihre bislang letzte internationale Medaille hatte die heute 31-Jährige vor neun Jahren bei der WM in Peking mit Bronze gewonnen - wenig später war sie allerdings wegen Dopings für vier Jahre gesperrt worden. 2014 hatte sie in Zürich wie nun in Italien EM-Bronze geholt. Es in dieser so schweren Situation für ihr kriegsgeplagtes Heimatland wieder auf ein großes internationales Podest geschafft zu haben, bedeutete ihr viel.