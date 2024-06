Leichtathletik-EM: Drama um deutsche Siebenkämpferin

Die deutschen Siebenkämpferinnen sind durchwachsen in die EM gestartet. Carolin Schäfer unterlief ein seltenes Missgeschick.

Die deutschen Siebenkämpferinnen haben einen durchwachsenen ersten Wettkampftag bei der Leichtathletik-EM in Rom erlebt. Sophie Weißenberg (3715 Punkte) liegt nach vier Disziplinen auf Rang sieben als beste Deutsche 200 Zähler hinter dem Podium. Die ehemalige Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer ist nach drei ungültigen Versuchen im Kugelstoßen bereits raus - und die dritte DLV-Athletin Vanessa Grimm liegt abgeschlagen auf Rang 16 (3492).

Weißenberg und Grimm durchwachsen

Weißenberg, die im Vorjahr bei der WM in Budapest als Siebte eine von wenigen Top-8-Platzierungen geholt hatte, und ihre Teamkolleginnen ließen am Vormittag vor allem im Hochsprung mit jeweils überquerten 1,71 m wertvolle Zähler liegen. „Das war absolut nicht das, was ich mir vorgestellt habe“, sagte Weißenberg, die 15 Zentimeter unter ihrer Bestleistung geblieben war. Ihre Ergebnisse über die 100 m Hürden (13,58), im Kugelstoßen (13,84) und 200 m (23,53) waren solide.