Für Papa: Ansah widmet Rekordlauf seinem Vater

Sprinter Owen Ansah hat seinen historischen Rekordlauf von Braunschweig seinem Vater gewidmet. "Er ist mein großes Vorbild", sagte Ansah, der am Samstag als erster Deutscher in 9,99 Sekunden die 100 m unter zehn Sekunden gerannt ist: "Er hatte am Dienstag Geburtstag und gesagt, er wünsche sich gerne eine Goldmedaille." Der Sohn lieferte - nicht nur Gold, sondern auch den deutschen Rekord.