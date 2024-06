Jacobs: Lässt der Sprintheld Italien wieder jubeln?

In den Straßen von Rom zaubert Marcell Jacobs den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Noch immer. Sie sprechen den Sprint-Olympiasieger an und sagen: "'Danke, danke", erzählt Jacobs gerührt: "Für diesen emotionalen Moment in meinem Leben." Wer weiß schon, ob so ein Triumph noch einmal möglich ist. "Ich sage: 'Vielleicht könnt ihr es bei den nächsten Olympischen Spielen wieder erleben", meint Jacobs: "Denn ich möchte noch einmal gewinnen."

Für EM-Gold in München reichte es trotzdem, Lokalmatador Jacobs tritt in Rom also als Titelverteidiger an. Und natürlich will er seine Fans bei der EM nicht enttäuschen, im großen Finale am Samstag (22.53 Uhr) soll wieder Gold her. Auch dafür krempelte Jacobs zuletzt sein Leben um, mittlerweile lebt und trainiert er in den USA bei Sprintguru Rana Reider. Zuletzt steigerte sich Italiens Held immerhin auf 10,03 Sekunden.