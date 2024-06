Jacobs und zwei Deutsche im 100-m-Finale

Der Titelverteidiger souverän, auch zwei Deutsche glänzen: Das Finale über 100 m der Männer findet bei der Leichtathletik-EM mit Olympiasieger Marcell Jacobs und erstmals seit zehn Jahren wieder mit DLV-Beteiligung statt. Der Italiener Jacobs, Sensationssieger der Sommerspiele von Tokio, zog in 10,05 Sekunden als Schnellster in die Entscheidung von Rom am Samstagabend ein.