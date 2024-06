Kolberg läuft über 800 m auf Platz fünf

800-m-Läuferin Majtie Kolberg (Ahrweiler) hat ihre starken Auftritte bei der Leichtathletik-EM in Rom nicht mit einer Medaille gekrönt. Die Mittelstrecklerin, die im Halbfinale ihre drei Jahre alte persönliche Bestzeit auf 1:58,74 Minuten verbessert und damit die Olympia-Norm erfüllt hatte, lief in ihrem ersten großen Finale am Mittwoch auf den guten fünften Rang (1:59,87).