Kurioses Sturz-Drama bei der Leichtathletik-EM: "Ach du Schande!"

Belgischer Kollateralschaden über die 3000 Meter Hindernis: Alle drei Läufer sind in Stürze verwickelt und verpassen den Endlauf. Die deutschen Athleten ziehen souverän ins Finale ein - und leiden mit den Kollegen aus dem Nachbarland.

Belgischer Kollateralschaden über die 3000 Meter Hindernis: Alle drei Läufer sind in Stürze verwickelt und verpassen den Endlauf. Die deutschen Athleten ziehen souverän ins Finale ein - und leiden mit den Kollegen aus dem Nachbarland.

Ein deutsches Trio hat sich bei der Leichtathletik-EM in Rom souverän für das Finale über 3000 m Hindernis qualifiziert: Frederik Ruppert (Tübingen/8:21,49), Velten Schneider (Sindelfingen/8:34,00) und Karl Bebendorf (Dresden/8:34,11) greifen am Montag (22.00 Uhr) in die Medaillenentscheidung ein.