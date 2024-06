EM-Attacke: Instagram-Star Schmidt und Co. gieren nach mehr!

von Johannes Fischer 12.06.2024 • 15:14 Uhr Mit einem starken Vorlauf qualifiziert sich die deutsche Frauenstaffel über 4x400 Meter souverän fürs Finale - und darf jetzt auch von Olympia träumen. Bei SPORT1 sprechen Skadi Schier, Alica Schmidt, Luna Bulmahn und Eileen Demes über ihren Coup - und auch ein verletzter Youngster kommt zu Wort.

Noch ohne einzige Goldmedaille biegen die deutschen Sportler bei der am Mittwochabend endenden Leichtathletik-EM in Rom auf die Zielgerade ein.

Dennoch sorgten einige DLV-Athleten auch für positive Überraschungen, wie Hindernisläufer Karl Bebendorf mit seinem beherzten Schlussspurt, der ihm die Bronzemedaille einbrachte.

Am Dienstagmittag überzeugte dann auch die 4x400-Meter-Frauenstaffel des DLV mit Platz 2 im Vorlauf, der sie nicht nur in Finale am Mittwochabend brachte, sondern auch ein Stück näher an Olympia.

Die deutsche Staffel bejubelt Platz 2 im Vorlauf

Die Leistung ist umso höher zu bewerten, als mit Youngster Johanna Martin eine der Stärksten verletzungsbedingt zu Hause bleiben musste.

„Ich bin so unfassbar stolz, dass die Mädels das geschafft haben“, schickte die 18-Jährige bei SPORT1 einen Gruß von der Heimat nach Rom. „Das ist wirklich eine super Leistung. Jede hat ihr Bestes gegeben und es hat sich am Ende ausgezahlt. Ich hoffe sie können sich heute noch gut ausruhen und morgen nochmal zeigen, was sie können.“

SPORT1 sprach auch mit den vier Läuferinnen Skadi Schier, Alica Schmidt, Luna Bulmahn und Eileen Demes, die in 3:35,90 Minuten die schnellste Zeit seit Olympia 2021 in Tokio ins Ziel brachten.

Skadi Schier war die deutsche Starterin in der 4X400-m-Staffel

Skadi Schier:

„Ziel war für mich, die persönliche Bestzeit (als Startläuferin, d. R.) anzugreifen. Drei von vier Mädels (neben Schier auch Schmidt und Bulmahn, d. R.) sind in meiner Trainingsgruppe Berlin.

Ich wusste die sind stark drauf. Eileen (Demes, d. R.) habe ich im Hürden-Vorlauf und Halbfinale gesehen, da wusste ich auch, dass sie stark drauf ist. Das hat die Zeit ja auch bewiesen.“

Alica Schmidt:

„Es hat sich sehr gut angefühlt, wir waren alle ready. Wir wussten, heute kommt es drauf an und wir wissen auch, um was es ging. Nämlich nicht nur ums Finale morgen, sondern auch um die Olympia Qualifikation. Und wir hoffen sehr, dass wir das jetzt abgehakt haben. Vielleicht können wir morgen noch mal einen draufsetzen. Wir sind alle sehr, sehr gut drauf und haben zum richtigen Zeitpunkt performt. Ich glaube, darauf können wir sehr stolz sein.

Alica Schmidt war als Zweite in der Staffel dran

Wir wollten auf jeden Fall unter 3:26,09 Minuten rennen, weil das die schnellste Zeit war, über die man derzeit noch zu den Spielen nach Paris reinkommt. Das haben wir geschafft und von dem her sind wir sehr stolz.“

Locker ins Finale zu gehen, können wir uns nicht erlauben, denn morgen geht‘s rund! Aber wir haben gezeigt, dass wir fit sind und dann hoffen wir, dass wir noch einen draufsetzen können.“

Luna Bulmahn:

„Es war für uns erst mal superwichtig, dass wir eine gute Zeit laufen. Damit haben wir auf jeden Fall die anderen, die gerade im World Ranking vor uns sind, verdrängt. Trotzdem wollten wir unbedingt ins Finale, weil das bedeutet, wir dürfen nochmal laufen.

Die Spanierinnen waren auch nicht schlecht, die sind auch noch nicht für Olympia qualifiziert. Das heißt, morgen müssten wir die am besten schlagen und noch eine schnellere Zeit als sie laufen. Ich glaube, wir hatten zum ersten Mal eine Staffel, in der alle fit waren und wo wir alle harmoniert haben, alle Wechsel haben funktioniert. Dann macht das Ganze auch so viel Spaß. Ich meine, wir waren jetzt sieben Sekunden schneller als vor ein paar Wochen auf den Bahamas (bei der Staffel-WM, d. R.).

Luna Bulmahn übernahm den Staffelstab von Alica Schmidt

Als wir die Zeit gesehen haben, waren wir einfach so überrascht. Wir haben uns so gefreut. Vor zwei Jahren bei der EM in München sind wir Fünfte geworden, da sind wir 3:26 Minuten gelaufen. Eine 3:25 Minuten so früh in der Saison zu laufen, ist super stark.

Ich hoffe, dass wir da morgen noch etwas drauflegen können. Und jetzt haben wir, glaube ich, mega viel Spaß im Finale und versuchen einfach um die Plätze zu kämpfen und nochmal eine schnellere Zeit zu laufen.“

Eileen Demes:

„Ich habe mich einfach gefreut, heute dabei zu sein. Ich hatte einfach so Spaß, als ich gesehen habe, wie Skadi (Schier, d. R.) ist so super angelaufen, dann Alica (Schmidt, d. R.) hat genauso gut gemacht, Luna (Thiel, d. R.) auch und ich so fast als Erste das Staffelholz bekommen habe. Dann hat es Spaß gemacht, einfach frei zu laufen, ohne Hindernisse im Weg und hintenraus noch mal ein bisschen zu kämpfen.

Eileen Demes (Mitte) führte die deutsche Staffel auf Platz 2