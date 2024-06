Alica Schmidt zeigt Freund im TV

von SPORT1 29.06.2024 • 23:35 Uhr Alica Schmidt überrascht bei den Deutschen Meisterschaften mit einem seltenen Moment: Sie zeigt sie ihren Freund und küsst ihn im TV. Sportlich peilt sie im Finale am Sonntag Bestzeiten und ihre zweite Olympiateilnahme an.

Die deutsche Leichtathletin Alica Schmidt hat bei den Deutschen Leichtathletik Meisterschaften ein seltenes Bild geliefert: Sie zeigte ihren Freund. Schmidt, mit über 5 Millionen Follower bei Instagram eine der größten Influencerinnen im deutschen Sport, hält ihr Privatleben eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus.

Doch nach ihrer souveränen Qualifikation für das 400-Meter-Finale am Sonntag küsste sie einen Fotografen, wie Fernsehbilder zeigten.

Und wer ist der Mann an ihrer Seite? Schmidt ist mit dem 27 Jahre alten Fredi Richter-Mendau liiert. Die beiden sind seit mehreren Jahren ein Paar und teilen die Leidenschaft für Fitness und Gesundheit. Richter-Mendau arbeitet als Fotograf, so auch am Samstag.

Bestzeit am Sonntag?

In einem Gespräch mit SPORT1 äußerte sich Schmidt nach dem Rennen über ihre jüngsten sportlichen Erfolge: „Der Lauf hat sich gut angefühlt. Ich bin ja schon lange keinen Lauf mehr aus dem Block gerannt, dadurch das die Europameisterschaft mit der Staffel war. Aber ich bin froh, dass es direkt so nah an die persönliche Bestleistung gegangen ist.“

Im Finale geht Schmidt als eine der Favoritinnen ins Rennen. Am Samstagabend qualifizierte sie sich mit 52,18 Sekunden als Schnellste für den Endlauf mit Saisonbestzeit und nur elf Hundertstelsekunden über ihrer bisherigen Bestmarke.

Sie fügte allerdings hinzu, dass sie sich nicht als Favoritin sehe, sondern einfach ihr bestes Rennen abliefern möchte. „Ich mache mir darüber ehrlich gesagt gar keine Gedanken. Ich will persönlich für mich einfach mein bestes Rennen abliefern. Dadurch, dass wir bei den Olympischen Spielen mit der Staffel am Start sind, hoffe ich natürlich, dass wir durch die Bank weg gute Zeiten laufen.“

Über die kommenden Herausforderungen sagte sie: „Ich hoffe natürlich, dass es nochmal schneller wird. Die Bedingungen werden leider einen Ticken schlechter. Aber es hat jeder die gleichen Bedingungen und deswegen heißt es morgen einfach nochmal alles dareinsetzen und dann hoffe ich, dass es eine Bestzeit wird.“

„Das wichtigste Jahr meiner Karriere“

Sie weiß um die Bedeutung der kommenden Wochen: „Das ist das wichtigste Jahr meiner Karriere. Deswegen bin ich auch so froh, dass es jetzt so gut läuft. Beim bisherigen Highlight konnte ich zeigen, was ich drauf hab und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht.“

