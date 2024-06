Leichtathletik-EM: Battocletti macht das Double klar - Merkel überrascht

Lisa Merkel rennt über die 10.000 bei der EM in Rom in die Top Ten. Eine Italienerin war derweil nicht zu schlagen.

Lisa Merkel rennt über die 10.000 bei der EM in Rom in die Top Ten. Eine Italienerin war derweil nicht zu schlagen.

Hinter Battocletti, die bereits über 5000 m nicht zu schlagen war und mit 30:51,32 Minuten vor den Augen von Staatspräsident Sergio Mattarella zu ihrem zweiten Titel stürmte, sicherte sich die Niederländerin Diane van Es (30:57,24) Silber, Bronze ging an Megan Keith (31:04,77/Großbritannien).

Klosterhalfen nicht am Start

Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hatte in Rom eigentlich die Norm für die Olympischen Spiele in Paris angreifen wollen, doch gesundheitliche Probleme verhinderten einen Start der mehrfachen deutschen Rekordhalterin bei der EM. Bei den deutschen Meisterschaften Ende Juni in Braunschweig hat die 27-Jährige eine letzte Chance, sich zum dritten Mal für Olympia zu qualifizieren.