Leichtathletik-EM: "Das hat mich so wütend gemacht!"

Vier deutsche Sprinterinnen kämpfen am Sonntag um den Einzug ins EM-Finale über 100 m. Bei den Titelkämpfen in Rom qualifizierte sich Lisa Mayer (Wetzlar) am Samstag als Siegerin ihres Vorlaufs in 11,20 Sekunden ebenso für das Halbfinale wie Jennifer Montag (Leverkusen/11,31).